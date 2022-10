POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem LKW auf der A61. Vollsperrung

A61, Plaidt (ots) - Aufgrund eines vorangegangen Unfall zwischen zwei PKW vor der AS Plaidt in FR Köln bildete sich ein Rückstau. In dessen Rückstau übersah gegen 18:17 Uhr, trotz Stauabsicherung, ein Sattelzug das Stauende und fuhr auf einen dort stehenden Sattelzug auf. Der Fahrer wurde zunächst eingeklemmt, konnte aber durch das Einschlagen der Scheibe aus dem ...

