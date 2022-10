Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person. Mehrere Verkehrsteilnehmer fahren am verunfallten Pkw vorbei, OHNE zu helfen.

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen, kam es gegen 08:16 Uhr auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Gemarkung Dernbach zu einem Alleinunfall mit Personenschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 61 jährige Fahrzeugführer aus dem Westerwaldkreis nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dieser wurde er nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Ein Ersthelfer, der sich hinter der Unfallstelle befand und zu seinem Bedauern feststellen musste, dass eine Vielzahl an Fahrzeugen einfach an der Unfallstelle vorbeifuhren und keine Erste Hilfe leisteten, hielt auf der Fahrbahn an, zog den schwerverletzten Fahrer aus dem Fahrzeug und leistete in vorbildlicher Weise erste Hilfe. Wir bitten Zeugen, die vom Unfallgeschehen etwas mitbekamen haben, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden, um dazu beizutragen, den Verkehrsunfall zu rekonstruieren. Die hiesige Dienststelle wird ggfs. Ermittlungen hinsichtlich unterlassener Hilfeleistung gegen die Verkehrsteilnehmer einleiten, da nach Angaben des Ersthelfers, so viele Verkehrsteilnehmer einfach am verunfallten Fahrzeug vorbeifuhren, ohne zu helfen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei unterlassener Hilfeleistung, um kein Kavaliersdelikt handelt. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen, wurde die Richtungsfahrbahn gesperrt und gegen 11:56 Uhr wieder freigegeben. Aufgrund der Sperrung, kam es zu Rückstaus auf der BAB 3 und BAB 48, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell