Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PKW Brand - Vollsperrung wegen Löscharbeiten - Erstmeldung

A 61, Plaidt (ots)

Am Sonntag, dem 09.10.2022, um 13.33 h wurde die hiesige Dienststelle darüber informiert, dass auf der A 61, 500 Meter vor der AS Plaidt, Fahrtrichtung Köln, ein brennender PKW auf dem Seitenstreifen stehen würde. In der Folge wurde mitgeteilt, dass das Fahrzeug in Vollbrand stehen würde. Zum Zwecke der Brandbekämpfung musste die gesamte Fahrbahn gesperrt werden. Derzeit dauern diese Maßnahmen noch an. Es ist damit zu rechnen, dass es hier zu einer längeren Verkehrsbeeinträchtigung kommen kann. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit noch nicht vor.

