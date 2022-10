Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrags-/Abschlussmeldung zu Auftrag 4868374 - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Girod/Montabaur (ots)

Im Nachgang zur Presseerstmeldung kann abschließend berichtet werden, dass sich der Unfall wie folgt ereignet haben dürfte: Ein 61 jähriger Motorradfahrer aus dem rheinisch-bergischen Kreis befuhr den linken Fahrstreifen der BAB 3 in Richtung Frankfurt. Bei Autobahnkilometer 93,5 in der Gemarkung Girod kam es verkehrsbedingt zu einer Staubildung. Die Fahrzeuge vor dem Motorrad erkannten dies frühzeitig und konnten abbremsen. Der KRad - Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem davor befindlichen PKW im Heckbereich auf, wobei er noch versuchte, nach links auszuweichen. Hierdurch kam das Krad ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Mittelschutzplanke. Durch diese Kollision wurde der Motorradfahrer vom Krad geschleudert und auf ein weiteres Fahrzeug, dass links im Stau stand, katapultiert. Durch die Kollision und den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebendbedrohlich verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die BAB 3 war durch die Landung des Rettungshubschraubers teilweise in beide Richtungen voll gesperrt und es kam zu erheblichen Rückstaus im Wochenendverkehr. Der Sachschaden an den 3 beteiligten Fahrzeugen dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

