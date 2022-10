Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Sprinter

BAB 48, Gemarkung Wirges, kurz vor AD Dernbach (ots)

Um 15:18 Uhr ereignete sich auf der BAB 48, Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, kurz vor der Überleitung auf die BAB 3, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Sprinter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Sattelzug mit mäßiger Geschwindigkeit auf ein Stauende zu. Der nachfolgende Sprinter fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den Sattelzug auf. Die drei Insassen des Sprinters wurden dabei eingeklemmt. Die Autobahn BAB 48 wurde ab der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen voll gesperrt. Die Feuerwehrwehren Ransbach-Baumbauch und Höhr-Grenzhausen waren mit 46 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich befanden sich 11 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Fahrer des Sprinters konnte leicht, ein Beifahrer schwerverletzt geborgen werden. Für den weiteren Mitfahrer im Sprinter kam leider jegliche Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Um 17:45 Uhr konnte ein Fahrstreifen an der Unfallstelle freigegeben werden. Der Rückstau reichte bis kurz vor die Anschlussstelle Bendorf zurück. Die Verkehrsbehinderungen dauern auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach aktuell noch an.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell