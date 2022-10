Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung Schwerere Verkehrsunfall - LKW fährt auf Stauende auf, Fahrer eingeklemmt

Montabaur (ots)

Am heutigen 06.10.2022 kam es gegen 07.01 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Überleitung von der BAB 48 zur BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt in der Gem. Montabaur. Dort fuhr der Fahrer eines 7,5 t auf einen stehenden LKW auf und wurde eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten dauern zurzeit noch an. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A 3 Rtg. Frankfurt und auch der A 48 in Richtung Autobahndreieck Dernbach zu rechnen. Wir bitten zum aktuellen Zeitpunkt, von Rückfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell