Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall zwischen Kleintransporter und LKW auf der BAB61

Grafschaft (ots)

Am 05.10.2022 ereignete sich um 08:57 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB61 in nördlicher Fahrtrichtung. Zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim, kurz vor dem Autobahnkreuz Meckenheim, musste ein LKW auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender Kleintransporter bemerkte das Stauende zu spät und fuhr dem LKW auf. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters war, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, nicht angeschnallt. Es entstand Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

