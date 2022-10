Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrags-/Abschlussmeldung zu Auftrag 4866583 - Schwerer Verkehrsunfall - LKW fährt auf Stauende, Fahrer eingeklemmt

Montabaur (ots)

Ergänzend zur Presseerstmeldung vom heutigen Morgen kann jetzt berichtet werden, dass der eingeklemmte 38 jährige LKW Fahrer aus dem Raum Mayen-Koblenz durch Kräfte der Feuerwehren Ransbach-Baumbach und Mogendorf aus seinem Führerhaus befreit werden konnte und mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde. Die BAB 3 musste im Bereich der Unfallstelle auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen gesperrt werden. Für die Bergung durch den Abschleppdienst und die Beweissicherung mittels Polizeihubschrauber musste die Autobahn in der Folge teilweise komplett gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Rückstaus im Bereich der BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt und BAB 48 aus Koblenz kommend in Richtung Autobahndreieck Dernbach. Der Schaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der Fahrer des vorderen LKWs blieb unverletzt.

