Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen- Fahrzeugführer prallt gegen eine Schutzplanke

Hattingen (ots)

Ein 47-jähriger Bochumer befuhr die Nierenhofer Straße in Richtung Innenstadt. In seinem PWW befanden sich drei weitere Personen. Aus unbekannter Ursache fährt der Bochumer geradeaus in eine Rechtskurve und prallt gegen eine Schutzplanke. Zwei der Insassen aus Hattingen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurden zwecks weiterer Untersuchungen in die umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

