POL-EN: Herdecke/Ennepetal/Hattingen- Focus on the Road? Ablenkung im Straßenverkehr

Am Donnerstagmittag wurde ein 11-jähriger Gevelsberger durch einen einfahrenden Bus an der Haltestelle Schulzentrum West leicht verletzt. Als der 59-jährige Busfahrer an die Haltestelle heranfuhr, berührte er den 11-Jährigen, der an der Bushaltestelle wartete am Kopf. Der Junge wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

