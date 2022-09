POL-EN: Schwelm- Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Breckerfeld (ots) - Ein 43-jähriger Bochumer fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Motorrad auf der L699 in Richtung Ennepetal. Als die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten, wich er nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er geriet an die linke Leitplanke der Fahrbahn und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Das Motorrad des Bochumers verlor Betriebsflüssigkeiten, die durch ...

