POL-EN: Wetter- Zusammenstoß mit entgegenkommenden Radfahrer

Gevelsberg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Burbecker Straße. Die Täter öffneten ein Fenster und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten sie drei Smartphones und eine geringe Menge Bargeld. In der Hammerstraße hebelten Unbekannte ebenfalls das Fenster eines Bürogebäudes auf und drangen hier ...

