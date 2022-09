POL-EN: Herdecke- Einbrüche im Veilchenweg

Sprockhövel (ots) - In der Zeit von Montag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in Sprockhövel zwei Zigarettenautomaten auf. Zunächst schlugen die Täter in der Mühlenstraße zu. Gewaltsam brachen sie den Automaten in Höhe des Geldfaches auf. Auch in der Hattinger Straße brachen sie auf die gleiche Art und Weise zu. Ob sie Beute erlangten, ist bisher unklar. ...

