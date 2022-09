Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Kupferdiebstahl zur Mittagszeit

Schwelm (ots)

Am Dienstag beobachteten Mitarbeiter gegen 13:00 Uhr zwei männliche Personen, die sich widerrechtlich auf dem Gelände einer Firma an der Ruhrstraße aufhielten. Offensichtlich betraten die Männer die Firmenhalle durch ein geöffnetes Rolltor. Sie beobachteten, wie die zwei Personen eine Kupferplatte in Richtung Außentür trugen. Die Mitarbeiter versuchten die Unbekannten aufzuhalten, diese flüchteten jedoch in einen vor der Halle wartenden grauen Kombi mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Talstraße. In dem Fahrzeug befand sich eine weitere männliche Person. Bei genauer Nachschau fiel auf, dass zwei Kupferplatten entwendet wurden. Die Tatverdächtigen werden so beschrieben: 1. Person (Fahrer) -30 bis 35 Jahre alt -Schwarze kurze Haare

2. Person

- 18 Jahre alt

-Schwarze kurze Haare -schlank

3. Person

-Ca. 45 Jahre alt -175 cm groß -Schwarze kurze Haare -dickere Figur

Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

