Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Kindergarten und Bürogebäude

Gevelsberg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Burbecker Straße. Die Täter öffneten ein Fenster und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten sie drei Smartphones und eine geringe Menge Bargeld. In der Hammerstraße hebelten Unbekannte ebenfalls das Fenster eines Bürogebäudes auf und drangen hier in die Räumlichkeiten einer Firma. Sie erlangten Werkzeuge und Kupfer als Beute. In beiden Fällen gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell