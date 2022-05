Polizei Braunschweig

POL-BS: Insgesamt ausgelassene Feierlichkeiten der Fußballfans - Eine Nachbereitung ist jedoch angekündigt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße/Innenstadt 14.05.2022, 12.00 Uhr -23.30 Uhr

Die Polizei zieht ein grundsätzlich positives Resümee zum Einsatz am letzten Spieltag der Fußballsaison. Es kam nur vereinzelt zu Auseinandersetzungen.

Mit starken Kräften begleitete die Polizei das Fußballspiel im Stadion an der Hamburger Straße. Im Anschluss an die Feier im und am Stadion formierte sich ein Fanmarsch mit etwa 1900 Teilnehmern bis zum Bohlweg in der Innenstadt. Hierbei wurde zum Teil Pyrotechnik abgebrannt. Darüber hinaus kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern des Fanmarsches und Fotografen, die das Geschehen in Bildern festhalten wollten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. In der Innenstadt feierten mehr als 2000 Fans bis in die Abendstunden. Der Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig, Thomas Bodendiek formulierte: "Grundsätzlich bin ich mit dem Verlauf zufrieden. Aber: In einigen Phasen des Einsatzes haben sich einzelne Fans nicht so verhalten, wie ich es mir vorgestellt habe. Das wird sowohl strafrechtlich verfolgt als auch in Gesprächen mit dem Verein nachbereitet."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell