Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannter Mann schlägt 12-Jährigen im Bus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Haltestelle "Hahnenkleestraße", 05.05.2022, 07.21 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Körperverletzung

Am 05.05.2022 fuhr ein 12-jähriger Schüler mit der Linie 413 in Richtung Leiferde. Im Bus befand sich ein vermutlich alkoholisierter Mann, der sich direkt zu dem Schüler setzte. Als der 12-Jährige an der Haltestelle "Hahnenkleestraße" aussteigen wollte, stellte der Mann ihm ein Bein. Der Schüler stürzte nicht und drehte sich zu dem Mann um. Dieser griff dem Jungen an den Hals und schlug ihm mit der Faust mehrfach gegen die Stirn. In diesem Augenblick griff ein weiterer Fahrgast ein und beförderte den Angreifer aus dem Bus. Hierbei wurde der Schüler mit Bier überschüttet. Der Junge wurde durch den Angriff leicht verletzt und setzte zunächst seinen Schulweg fort. Der Täter wird beschrieben als:

- ca. 50 Jahre alt - ca. 160 cm groß - leicht korpulent - helle Jacke - schwarze Hose

Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann, der dem Schüler geholfen hat und nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Rufnummer 0531/476-3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell