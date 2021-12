Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Keine schöne Bescherung - Illegale Abfallentsorgung

(KEM) Unbekannte entsorgten diversen Unrat in Form von Schuhen, Styropor sowie Schrankteilen neben einem öffentlichen Altpapiercontainer am Sportplatz am Dobben in Holtorf. Ein aufmerksamer 87-jähriger Nienburger fand den Unrat und meldetet dies am Mittwochvormittag bei der Polizei. Wer kennt den Eigentümer der abgebildeten Gegenstände? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

