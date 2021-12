Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Langendamm - Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagmittag, den 21.12.2021, zwischen ca. 11.00 und 13.00 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person an der Straße Kuckucksberg in Langendamm gegen einen Grundstückszaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein Baustellenfahrzeug gehandelt haben. Der Schaden am Zaun wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen des Vorfalles, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell