Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Hohberg - Suchmaßnahmen, Hinweise erbeten

Offenburg, Hohberg (ots)

Zwei nach einem Spaziergang nicht heimgekehrte Männer haben am Sonntag einen Sucheinsatz unter Einbindung eines Polizeihubschraubers ausgelöst. Die beiden Senioren im Alter von 75 und 84 Jahren seien gegen 10:30 zu Fuß in Richtung Gifizsee aufgebrochen. Als sie nach gut fünf Stunden noch nicht zurückgekehrt waren, verständigte eine der Ehefrauen die Polizei. Bei der groß angelegten Suche konnte der 84-Jährige gegen 19:15 Uhr wohlbehalten in Diersburg angetroffen und nach Hause gebracht werden. Er war dort alleine ohne seinen vorherigen Begleiter unterwegs. Der 75-Jährige ist nach wie vor verschwunden. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Suchmaßnahmen dauern weiterhin an. Der Gesuchte war zum Zeitpunkt des Verlassens seiner Wohnung mit einem grauen Kurzarmhemd, einer Bluejeans und blau/weißen Turnschuhen bekleidet. Er trug eine Mütze mit der Aufschrift "Uhl". Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden sich bitte unter dem Notruf "110" oder direkt bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell