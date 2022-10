POL-VDKO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und Verletzten

BAB 3, Kilometer 93,5, Fahrtrichtung Frankfurt, Gemarkung Girod (ots) - Am 07.10.2022, 13:16 Uhr, ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer. Derzeit ist die BAB 3 in beide Richtungen wegen der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt. Von Presseanfragen bitten wir abzusehen, es erfolgt eine ...

