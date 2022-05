Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall - Motorradfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Ecke Westring/ Friedrich-Ebert-Straße am Mittwoch, um 13.45 Uhr, wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Marl schwer verletzt. Eine 45-jährige Autofahrer, ebenfalls aus Marl, fuhr dem an der Ampel wartenden 57-Jährigen von hinten auf. Beide wollten vom Westring, nach rechts, auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Daraufhin stürzte er und verletzte sich. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell