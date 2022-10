Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung - PKW Brand - Vollsperrung wegen Löscharbeiten

A 61, Plaidt (ots)

Am Sonntag, dem 09.10.2022, gg. 13.30 h, befuhr ein PKW die A 61, aus Richtung Koblenz kommend, in Fahrtrichtung Köln. Vor der Abfahrt Plaidt gingen verschiedene Motorkontrollleuchten an und der Fahrer konnte seinen PKW auf dem Seitenstreifen zum Stillstand bringen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Qualmbildung im Motorraum erkennbar. Die Fahrzeuginsassen konnten noch unbeschadet aus dem PKW aussteigen. Nach dem Aussteigen geriet der PKW in Brand und schließlich bis zum Vollbrand. Nach derzeitigen Erkenntnisstand dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Für die erforderlichen Löscharbeiten musste die gesamte Fahrbahn für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr für etwa weitere 30 Minuten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Anschließend konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Neben Kräften der Feuerwehr Bassenheim war auch die Autobahnmeisterei Mendig und Beamte der Polizeiautobahnstation Mendig im Einsatz. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

