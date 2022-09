POL-PPRP: Einbruch in Stall

Ludwigshafen (ots) - Zwei unbekannte maskierte Personen betraten am Samstag (10.09.2022), gegen 21 Uhr, ein Wettbüro in der Kurze Straße. Von einer dortigen Angestellten forderten sie Bargeld und sprühten Pfefferspray in ihr Gesicht. Die Täter flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro. Die Angestellte wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

