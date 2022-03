POL-SE: Norderstedt - Brand einer Gewerbehalle

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Wedel, Prisdorf und Elmshorn zu Einbrüchen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. Am Freitagvormittag (11.03.2022) zwischen 09:15 und 11:10 Uhr drangen Unbekannte im Siedmoorweg in Wedel in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld und einen DVD-Player. In der Prisdorfer Hauptstraße kam es am Samstagabend zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als die ...

