Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneut exhibitionistische Handlung auf dem Radweg zwischen Kalthof und Hennen/Täter nutzen kurzes Zeitfenster zum Diebstahl

Iserlohn (ots)

Erneut kam es zu einer exhibitionistischen Handlung auf dem Radweg der Kalthof von der Refflingser Straße aus mit Hennen verbindet. Eine 17-Jährige war dort am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, spazieren. Auf ca. zwei Drittel des Weges in Richtung Hennen sprach sie ein ca. 20 bis 25 Jahre alter und dunkel gekleideter Mann an, der dunkle kurz rasierte Haar hatte. Er fragte mit gebrochenem Englisch, ob sie ein Feuerzeug für eine Zigarette habe. Als die Geschädigte das verneinte öffnete er den Reisverschluss seiner Hose, nahm sein Geschlechtsteil in die Hand und fragte nach Geschlechtsverkehr. Die Geschädigte rannte in Richtung Hennen weg. Der Unbekannte ging in Richtung Kalthof weiter. Die Zusammenhänge mit den vorherigen exhibitionistischen Handlungen auf dem Radweg sind Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise zum Tatverdächtigen können unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

Unbekannte nutzen am Mittwochnachmittag, gegen 10:05 Uhr, einen kurzen Moment, um diverse Werkzeuge aus einem an der Holbeinstraße stehenden Kastenwagen einer Firma zu entwendet. Zwei Mitarbeiter der Firma trugen ein Fenster in eine dortige Wohnung. Sie ließen den Wagen für wenige Minuten offen stehen. Als sie wieder zum Fahrzeug kamen, waren ein Akkuschrauber, eine Flex, eine Schlagbohrmaschine, eine Stichsäge sowie ein Industriestaubsauger weg. Täterhinweise können unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

