POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots) - Eine 62-jährige Halveranerin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Volmestraße bestohlen. Zwischen 9 und 9.30 Uhr hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufwagen gehängt. Als sie bezahlen wollte, suchte sie vergeblich nach ihrer Geldbörse. Darin steckten Papiere, Bargeld sowie Kunden- und Bankkarten. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung, die ...

