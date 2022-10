Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der A61

A61, Plaidt (ots)

Aufgrund eines vorangegangen Unfall zwischen zwei PKW vor der AS Plaidt in FR Köln bildete sich ein Rückstau. In dessen Rückstau übersah gegen 18:17 Uhr, trotz Stauabsicherung, ein Sattelzug das Stauende und fuhr auf einen dort stehenden Sattelzug auf. Der Fahrer wurde zunächst eingeklemmt, konnte aber durch das Einschlagen der Scheibe aus dem Führerhaus befreit werden. Er blieb glücklicherweise augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in das BWZK nach Koblenz gebracht. Durch den Unfall verteilte sich die Ladung (Schubladenscharniere) auf der gesamten Fahrbahn. Für die Unfallaufnahme, Bergung der LKW sowie Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Köln ab dem Autobahnkreuz Koblenz für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Um 21:12 Uhr konnte ein Fahrstreifen kurzfristig freigeben werden, um den im Stau befindlichen Verkehr abfließen zu lassen. Die Sperrung ab dem Autobahnkreuz Koblenz dauert aktuell für die Bergungsmaßnahmen allergings noch an. Die Sachschadenshöhe dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehren Mülheim-Kärlich und Bassenheim waren mit 30 Kräften vor Ort. Zusätzlich befanden Kräfte des Rettungsdienstes und der Autobahnmeistereien Mendig und Montabaur vor Ort.

