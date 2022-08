Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressenachtragsmeldung - Waldbrand

Eichenbach (ots)

Am 11.08.2022 gegen 16:15 Uhr wurde durch die Integrierte Leitstelle Koblenz ein Böschungsbrand rechtsseitig der K 5 zwischen den Ortschaften Antweiler und Eichenbach gemeldet. Aufgrund eines kräftigen Windes breiteten sich die Flammen schnell in unwegsamen Gelände hangaufwärts aus und griffen auf eine angrenzende Waldfläche über.

Nach Einschätzung der Feuerwehr dehnte sich die Brandfläche auf ca. 8000 - 10000 qm aus, ehe die Flammen unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand noch unklar, jedoch scheint eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe laut Auskunft der FFW am wahrscheinlichsten. In diesem Zusammenhang appellieren Polizei und Feuerwehr, gerade in der jetzigen Hitzeperiode, keine glimmenden oder brennenden Gegenstände achtlos zu entsorgen.

Im Einsatz befanden sich die Polizei Adenau, sowie ca. 50 Kräfte der FFW VG Adenau und ein Löschzug aus NRW. Während der gesamten Löscharbeiten musste die K 5 in diesem Bereich für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

