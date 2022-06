Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: 23. Juni 2022 - Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes - Hauptzollamt Duisburg informiert interessierte Bewerber*innen

Duisburg (ots)

Am 23. Juni wird der Internationale Tag des öffentlichen Dienstes gefeiert. Dabei nimmt der Zoll als moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung innerhalb des öffentlichen Dienstes eine wichtige Stellung ein, da sein Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Mit dem Zuwachs an Aufgaben in den letzten Jahren hat die Arbeit des Zolls an Bedeutung gewonnen - sein Wirken ist heute wichtiger denn je.

Allein im vergangenen Jahr flossen dem Bundeshaushalt über die Zollverwaltung Einnahmen von rund 141 Milliarden Euro zu. Damit leisten die über 46.000 Zöllnerinnen und Zöllner einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Als Einnahmeverwaltung im Auftrag des Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland, trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei und sorgt für Sicherheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Neben der Erhebung von Zöllen und Steuern sind heute zentrale Aufgaben: der Verbraucherschutz, die Gewährleistung eines reibungslosen internationalen Warenverkehrs und eines fairen Wettbewerbs, die Verhinderung und Bekämpfung von Schwarzarbeit, grenzüberschreitender schwerer und organisierter Kriminalität sowie Geldwäsche.

Das Hauptzollamt Duisburg erfüllte diese zentralen Aufgaben im Jahr 2021 erfolgreich mit den folgenden Ergebnissen: - über sechs Milliarden Euro Einnahmen für Deutschland und Europa, - rund 25 Millionen Euro ermittelte Schadenssumme im Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit, - rund 4,5 Millionen Warenabfertigungen und - knapp 100 Kilogramm sichergestelltem Rauschgift.

Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, sucht der Zoll in diesem Jahr bundesweit erneut knapp 950 flexible und motivierte Bewerber*innen für den gehobenen Dienst bzw. 1.650 Bewerber*innen für den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Das Hauptzollamt Duisburg nimmt noch bis zum 15. September 2022 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. August 2023) entgegen.

Neben der Ausbildungsmesse Öffentlicher Dienst der Stadt Essen am 17.08.2022 wird das Karriereteam des Hauptzollamts Duisburg auch auf der Informationsmesse ABI Zukunft am 20.08.2022 in der Grugahalle in Essen und an diversen Info-Veranstaltungen bei den Berufsinformationszentren (BIZ) der Bundesagentur für Arbeit informieren: BIZ Wesel, 28.06.2022; BIZ Oberhausen, 06.09.2022; BIZ Duisburg 08.09.2022; BIZ Wesel, 13.09.2022.

Als besonderes Angebot für IT-Fans mit Hochschulzugangsberechtigung sind für den Einstellungsjahrgang 2023 zu zwei Einstellungsterminen (01.04. sowie 01.10.) bei der Generalzolldirektion bundesweit an diversen Standorten insgesamt 25 duale Studienplätze zum/zur Verwaltungsinformatiker/in zu besetzen.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de, www.zoll.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter: @zoll_info, You Tube: Zoll Karriere).

