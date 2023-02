Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennholz entwendet - Giftköder in Welzheim aufgefunden - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Mitfahrerin in Linienbus leicht verletzt

Ein Fahrer der Buslinie 60 fuhr am Montagabend von Oeffingen nach Fellbach, als er in der Bahnhofstraße vor einem Zebrastreifen auf Höhe der Pauluskirche verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Ein vorausfahrender Autofahrer hatte dort eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um einem Fußgänger das Queren der Straße zu ermöglichen. Im Zuge der Gefahrenbremsung stieß eine 48-jährige Mitfahrerin des Linienbusses gegen eine vor ihr befindliche Glasscheibe und verletzte sich hierbei leicht. Ein weiterer noch unbekannter Fahrgast sei bei der Gefahrenbremsung im Gang des Linienbusses gestürzt. Der Vorfall wurde nachträglich bei der Polizei Fellbach angezeigt. Zur Klärung der näheren Unfallumstände sollten sich nun Unfallzeugen, insbesondere auch der Fahrer des vorausfahrenden blauen Kleinwagens sowie auch weitere mögliche durch den Unfall verletzte Mitfahrer des Linienbusses mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Welzheim: Giftköder aufgefunden

In der Tilsiter Straße wurden am Montagabend und Dienstagmorgen mehrere vermeintliche Giftköder aufgefunden. Die präparierten Wurststücke waren dort in der Nähe einer Hundetoilette im Bereich dortiger Parkbuchten ausgelegt und wurden zwischenzeitlich von der Polizei sichergestellt. Bisherigen Informationen zufolge kam glücklicherweise bislang kein Tier zu Schaden. Im näheren Umfeld konnten bisweilen auch keine weiteren Giftköder vorgefunden werden. Tierbesitzer sollten trotzdem entsprechend Vorsichtig sein. Der Fachdienst Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Backnang: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer, der am Montagmittag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums im Heiniger Weg gegen einen dort parkenden Pkw Skoda stieß und anschließend flüchtete. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um entsprechende Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 54-jähiriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 10 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Bei einem Fahrstreifenwechsel beim Teiler der B 14 / B29 stieß er seitlich mit einem links neben ihm fahrenden Pkw Mazda zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro enstand.

Schorndorf: Brennholz entwendet

Etwa 7 Festmeter Buchenholz wurden in den zurückliegende drei Wochen bei einem Waldweg (Kellerweg) zwischen Schlichten Baiereck entwendet. Den Feststellungen zufolge wurden die Baumstämme mittels eines Transportfahrzeugs mit Greifarm aufgeladen und mitgenommen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

