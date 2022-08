POL-BOR: Gronau - Unter Drogen und ohne Führerschein

Borken (ots) - Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist in Borken der Kunde eines Verbrauchermarktes. Der Jugendliche hatte sich am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 11.15 Uhr in dem Geschäft an der Heidener Straße aufgehalten. Nach ersten Erkenntnissen gelang es einem Unbekannten, ihm beim Einpacken seiner eingekauften Waren das Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. ...

