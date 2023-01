Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es kurz nach 18.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb zu einem Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt war. Aufgrund von Verkehrsstockungen, die im Zuge einer eingerichteten Baustelle entstanden, musste ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Eine dahinter fahrende 77-jährige Frau, die ebenfalls einen Audi lenkte, bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi des 22-Jährigen nach rechts abgewiesen. In der Folge stieß die 77-Jährige mit dem BMW eines 36 Jahre alten Fahrers zusammen, der sich vor dem 22-Jährigen befunden hatte. Der BMW wiederum wurde hierauf noch auf einen weiteren PKW aufgeschoben. Der Lenker dieses Fahrzeuges entfernte sich im weiteren Verlauf jedoch von der Unfallstelle. Die 77 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige BMW-Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der Audi des 22-Jährigen mit Gas betrieben wird, wurde im Bereich der Unfallstelle kurzfristig eine Vollsperrung eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die in diesem Bereich zuständige Autobahnmeisterei war mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen und bittet insbesondere den Fahrer des vierten Fahrzeugs sich zu melden.

