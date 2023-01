Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 15-Jähriger mit vollbesetztem Pkw und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr im Bereich des Schulzentrums Längenholz in Herrenberg auf einen Mercedes aufmerksam, der mit insgesamt sechs Jugendlichen besetzt war. Bei einer anschließenden Fahrzeugkontrolle gab der Fahrer zunächst an, volljährig zu sein und einen Führerschein zu besitzen. Es stellte sich jedoch heraus, dass er erst 15 Jahre alt und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Angeblich waren die Jugendlichen von Gäufelden-Öschelbronn nach Herrenberg unterwegs gewesen, um sich in einem Fast-Food-Restaurant Essen zu besorgen. Der Fahrzeughalter, bei dem es sich um den Vater eines der Jugendlichen handelt, dürfte von dem nächtlichen Ausflug nichts gewusst haben. Dem 15-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und an den Halter übergeben. Zu einem Unfall kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Der Jugendliche hat nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell