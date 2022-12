Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Euskirchen-Roitzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15. Dezember), um 16.50 Uhr, kam es in der Felix-Wankel-Straße in Euskirchen-Roitzheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 20-jähriger aus Swisttal übersah, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt bremste, und fuhr diesem auf.

Durch den Zusammenstoß wurde ein weiterer wartender Pkw beschädigt.

Bei dem Unfall wurde eine 22-jährige Beifahrerin aus Rheinland-Pfalz, die im wartenden Pkw saß, verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

Die Felix-Wankel-Straße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise (bis 18.45 Uhr) gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell