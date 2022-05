Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Apolda (ots)

Am Wochenende, zwischen dem 29.04.2022 und 02.05.2022, wurde von einer Baustelle Am Weimarer Berg in Apolda ein 70 m langes Kupferkabel gestohlen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam einen Baustromkasten, entfernten die Sicherung und trennten das Kabel ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 950 Euro. Außerdem konnte, durch die Unterbrechung der Stromversorgung, ein anliegendes Geschäft nicht für seine Kundschaft öffnen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

