LPI-J: Kein Einbruch

Jena (ots) - Feuerwehr und Polizeikräfte mussten am Sonntagnachmittag zu einem größeren Brandfall in Stadtroda ausrücken. Ein Hausbesitzer hat aufgrund von Unachtsamkeit noch nicht vollständig abgekühlte Asche in eine Restmülltonne geschüttet. Daraufhin fing die Plastetonne an zu brennen. Durch das Feuer brannte der Unterstand, in welchem sich die Mülltonne befand, komplett ab. Anschließend griff das Feuer auf ...

