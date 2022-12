POL-EU: Drogenfund bei Durchsuchung

Zülpich-Hoven (ots) - In der Pastor-Kremers-Straße kam es am Dienstag (14. Dezember) zwischen 12.30 und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die 65-Jährige bemerkte am frühen Abend, dass das Fenster in ihrem Schlafzimmer offen stand. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten unter anderem Modeschmuck. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

mehr