Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen...

Ludwigshafen (ots)

...wurden am vergangenen Wochenende, zwischen dem Abend des 25.11.2022 und dem Morgen des 27.11.2022, in Ludwigshafen. In der Bürgermeister-Trupp-Straße, der Kleinen Almengasse und auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam die Schlösser der durchweg älteren Fahrzeugmodelle und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. In zwei Fällen wurde auch erfolglos versucht, das Auto durch Manipulation des Zündschlosses kurzzuschließen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 1500,- Euro. Es werden nun Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

