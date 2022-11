POL-PPRP: Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigshafen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser im gesamten Stadtgebiet. In der Forster Straße, der Ottweiler Straße und dem Johannisbeerweg verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern und suchten diese fast vollständig nach Wertgegenständen ab. In allen Fällen geschah dies in Abwesenheit der Bewohner. In der Foster Straße und dem ...

