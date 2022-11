Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (28.11.2022), gegen 02:45 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 49-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße. Der Mann roch bei der Kontrolle nach Alkohol. Ein beweissicherer Atemalkoholtest auf der Polizeidienstelle ergab 0,45mg/L Alkoholkonzentration in der Atemluft. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von bis zu 3000,- Euro und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell