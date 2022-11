Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (28.11.2022), gegen 00:40 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert, weil aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Oggersheim laute Schreie zu hören waren. Bei der Überprüfung der Wohnung durch Polizeikräfte verhielt sich der 23-jährige Familienvater derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Hiergegen wehrte er sich, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Da der Mann auch weiter aggressiv war, wurde er über Nacht in den Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

