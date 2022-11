Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Zwischen Dienstag, dem 22.11.2022, und Samstag, dem 26.11.2022, 14:00 Uhr, wurde in der Ganderhofstraße ein brauner PKW BMW, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt stand, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Front linksseitig beschädigt. Wahrscheinlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken vor dem abgestellten PKW verursacht.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

