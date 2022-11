Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26.11.2022 - 27.11.2022, zwischen 23:00 Uhr und 00:15 Uhr versuchten zwei männliche, dunkel bekleidete Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Mundenheimer Straße aufzubrechen. Durch Polizeikräfte konnte das Tatfahrzeug der Unbekannten in Tatortnähe aufgefunden werden. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme erschien der 38-jährige Tatverdächtige vor Ort. Von diesem wurde Kleidung und ein Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt. An dem Automaten wurden Spuren gesichert. Gegen den 38-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise hinsichtlich des zweiten Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 entgegen.

