POL-PPRP: Pferde auf Abwege

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter platzierten am Freitag, den 25.11.22, gegen 17:50 Uhr mehrere Steine auf den Bahngleisen im Bereich der Haltestelle Wollstraße. Glücklicherweise entstand beim Befahren der Bahngleise an der Straßenbahn weder ein Schaden noch kam es zu einer Gefährdung von Fahrgästen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppau unter der Telefonnummer 0621 963 2222 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

