Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Fahrradfahrer zu Boden gerissen: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Am Freitag (28.01.22), gegen 15.20 Uhr, ereignete sich an der Massener Straße / Käthe-Kollwitz-Ring / Beethovenring ein Vorfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine bislang männliche, unbekannte Person riss einen 40-jährigen Unnaer absichtlich während der Fahrt zu Boden. Dabei verletzte sich der 40-jährige. Der Täter flüchtete Richtung Käthe-Kollwitz-Ring. Auf einer gesicherten Videoaufzeichnung ist zu erkennen, dass mindestens zwei Personen den Unfall beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna, 02303 - 921 - 0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell