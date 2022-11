POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am Freitag, den 25.11., streifte ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen gegen 23:40 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße im Vorbeifahren einen Pkw und stürzte daraufhin zu Boden. Durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige alkoholisiert war, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer leicht am Mund, an dem Pkw ...

