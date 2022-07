Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheiben eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

War es Wut? War Spaß an Zerstörung? Aus welchem Grund auch immer Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag an zwei Autos Scheiben einschlugen: Die Tat scheint völlig sinnlos. Die Wagen, ein Dodge und ein Nissan, parkten in der Oberen Lauterstraße, als sich die Vandalen an ihnen zu schaffen machten. Zwei Seitenscheiben gingen zu Bruch. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

