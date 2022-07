Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die PIN gehört nicht in den Geldbeutel!

Kaiserslautern (ots)

Dass es keine gute Idee ist, seine EC-Karte zusammen mit der dazu gehörigen PIN im Geldbeutel mit sich herumzutragen, musste eine Frau aus dem Landkreis diese Woche auf die teure Art einsehen. Der 83-Jährigen war am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße die Geldbörse aus dem Einkaufswagen geklaut worden.

Zwei Tage später stellte die Seniorin fest, dass der unbekannte Täter die gestohlene Karte nur wenige Minuten nach dem Diebstahl sofort nutzte, um an Bargeld zu kommen. Offenbar lief der Unbekannte durch den Südeingang des Bahnhofs unter den Gleisen durch zur anderen Seite und hob an einem Geldautomaten in der Eingangshalle innerhalb kürzester Zeit fünfmal Geld vom Konto der Frau ab - insgesamt 2.000 Euro. Der Knackpunkt: Im Geldbeutel der 83-Jährigen steckten nicht nur Bargeld und Debitkarte, sondern auch ein Zettel mit der Geheimzahl.

Ähnlich ging es auch einer 75-jährigen Frau aus dem Landkreis. Sie hatte vor rund zwei Wochen mit dem Zug einen Ausflug nach Paris gemacht und war dort beim Umsteigen auf dem Bahnhof Opfer eines Taschendiebs geworden. Der Unbekannte zog ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche, obwohl sie diese umgehängt hatte.

Dass die Börse weg ist, stellte die Frau erst später fest - da war es allerdings schon "zu spät", denn der Täter hatte in der Zwischenzeit bereits drei Abhebungen vom Konto der Seniorin getätigt und war dadurch an insgesamt 1.700 Euro Bargeld gekommen. Die 75-Jährige erstattete zwar direkt in Paris Anzeige bei der Polizei, wegen der gestohlenen Dokumente, die sich im Geldbeutel befanden, meldete sie sich aber nun auch in Kaiserslautern bei der Kripo.

Unsere Empfehlung: Am besten ist es, wenn man die PIN auswendig lernt und keine "Gedankenstütze" in Form eines Notizzettels für unterwegs braucht. Aber wer sich die Nummernkombination nicht merken kann und aufschreiben muss, der sollte unbedingt die Karte und den Zettel mit der Geheimnummer an unterschiedlichen Orten aufbewahren - auf keinen Fall beides zusammen im Geldbeutel! Sonst haben die Diebe leichtes Spiel, wie die beiden aktuellen Beispiele zeigen... |cri

