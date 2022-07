Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autokennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Europaallee von einem Auto beide Nummernschilder gestohlen. Der Transporter stand zwischen 18 Uhr und 6 Uhr auf einem Parkplatz, als sich die Diebe an dem Wagen zu schaffen machten. Sie montierten beide Kennzeichen ab. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und die Schilder zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen KL-NZ 25 geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

